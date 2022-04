Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

energia

Nike

Boeing

Walt Disney

Johnson & Johnson

Travelers Company

Chevron

Intuitive Surgical

Okta

Docusign

Atlassian

Moderna

JD.com

Regeneron Pharmaceuticals

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York. Ilmostra una plusvalenza dell'1,45%; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 4.462 punti.Effervescente il(+2,15%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+1,57%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,91%),(+2,07%) e(+1,84%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,96%.Tra i(+4,13%),(+3,47%),(+3,24%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,70%),(+6,69%),(+5,93%) e(+5,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,31%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -7,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 863K barili; preced. 9,38 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 175K unità; preced. 185K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti).