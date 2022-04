De' Longhi rinnova CdA. Garavaglia confermato AD

De' Longhi

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha approvato il(come da proposta del CdA approvata il 10 marzo 2022 ). I soci hanno anche approvato un, per un importo totale di circa 124 milioni di euro, pagabile a partire dal 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio e con record date al 24 maggio, pari ad un pay-out ratio del 40% dell'utile netto per azione (con esclusione delle azioni proprie).Via libera anche allaper l'esercizio 2022 (con parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021) e all'autorizzazione all'. Infine, l'assemblea ha rinnovato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per il triennio 2022-2024. Entrambi gli organi resteranno in carica fino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.Ilè composto da. I componenti sono: Giuseppe de' Longhi, Micaela Le Divelec Lemmi, Fabio de' Longhi, Massimo Garavaglia, Silvia de' Longhi, Carlo Garavaglia, Carlo Grossi, Maria Cristina Pagni, Stefania Petruccioli, Luisa Maria Virginia Collina, Massimiliano Benedetti, Ferruccio Borsani. Tutti i candidati, ad eccezione di Ferruccio Borsani, sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza De Longhi Industrial (titolare di una partecipazione pari al 53,653% del capitale e al 66,711% dei diritti di voto complessivi). Giuseppe de' Longhi è stato confermatoIl consiglio di amministrazione, riunitosi subito dopo l'assemblea ha, tra l'altro: nominato Fabio de' Longhie Massimo Garavaglia, conferendo ai medesimi e al presidente i poteri delegati.