First Capital, per Intesa è Buy: portafoglio poco esposto a guerra

Intesa Sanpaolo

First Capital

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 30 euro) ilsu, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, migliorando però ilsul titolo a "" da "Add". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 , chiuso con il miglior risultato economico della sua storia, trainato dal solido rimbalzo del portafoglio. Gli analisti fanno notare che il valore del portafoglio è cresciuto di oltre il 55% nel 2021, sovraperformando il FTSE Italia All-Share indice, che è cresciuto del 23,7%.Secondo la società, il 2022 sarà un anno difficile, con la prospettiva di una crescita più bassa in Europa e in Italia, oltre al probabile rischio di scivolare verso la stagflazione. "First Capital ritiene quindi che poter confermare nel 2022 i risultati raggiunti nel 2021 in termini di NAV possa considerarsi un successo - scrive Intesa Sanpaolo - Detto questo, gli asset strategici hanno leggermente sovraperformato il mercato da inizio anno e segnaliamodella maggior parte del portafoglio, che si concentra sui servizi alle imprese. Visto l'attuale scenario di mercato la gestione sembra prudente, ma".