UniCredit esercita opzione di rimborso anticipato per bond da 500 milioni

UniCredit

(Teleborsa) -ha fatto sapere che eserciterà l'in data 3 giugno 2022, per un bond perpetuo (ISIN XS1539597499) da 500 milioni di euro. L'operazione ha ad oggetto, spiega una nota, i titoli emessi in data 21 dicembre 2016. Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Glicesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato.Loè il "€500,000,000 NON-CUMULATIVE TEMPORARY WRITE-DOWN DEEPLY SUBORDINATED FIXED RATE RESETTABLE NOTES".