Wall Street positiva spinta dalle trimestrali

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con Tesla in rally dopo i conti. Gli investitori restano in attesa del, in un intervento al Volcker Alliance and Penn Institute for Urban Research. Occhi sempre puntati sullementre l'attenzione rimane alta sull'Tra gli indici statunitensi, ilmostra un timido guadagno dello 0,65%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.505 punti. In netto miglioramento il(+1,84%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,21%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,93%),(+1,75%) e(+0,99%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,65%),(+2,47%),(+2,10%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,46%),(+4,70%),(+4,52%) e(+3,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 21 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 186K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti).