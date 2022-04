Borgosesia acquista controllo Green Soluzioni Immobiliari

Borgosesia

(Teleborsa) -, ha acquistato per 1.2 milioni di euro il controllo di Green Soluzioni Immobiliari, società del Gruppo Frascari di Bologna, storica impresa di costruzioni civili e pubbliche, operante fin dal primo dopoguerra nel territorio emiliano-romagnolo e che ha nella Torre Frascari a Castel Maggiore (BO) una delle sue realizzazioni più note.L’obiettivo di breve-medio termine dell’operazione è s. Borgosesia svilupperà in particolare due edifici residenziali per circa 5.000 mq complessivi all’interno del più ampio progetto di riqualificazione di via Scandellara a Bologna, progetto che vede già totalmente commercializzati oltre 100 appartamenti suddivisi fra 5 edifici, in parte realizzati e in parte in fase di completamento.Contestualmente è stato raggiunto unnella valutazione, selezione, progettazione e realizzazione di interventi immobiliari non performing situati in Centro Italia sfruttando l’esperienza pluridecennale dell’impresa bolognese sia nel campo che sul territorio.