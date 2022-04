Giappone, frena la manifattura in aprile. Terziario torna in fase di espansione

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento l'attività della manifattura in Giappone. Il, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 53,4 punti, in calo rispetto ai 54,1 punti di marzo.L'indicatore resta comunque sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.La, con il relativo indice che aumenta a 50,5 punti da 49,4.