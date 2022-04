Sogefi, nominato nuovo CdA. Confermati Mondardini presidente e Sipahi AD

Sogefi

(Teleborsa) -degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), ha approvato ildell'esercizio 2021 e la proposta del consiglio di amministrazione di non distribuire. I soci hanno approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ha maggioritariamente espresso voto favorevole sulla seconda sezione, oltre che approvato il piano di stock grant per il 2022. L'assemblea ha anche rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al CdA ad acquistare un numero massimo di 10 milioni di azioni proprie.Gli azionisti hanno successivamente: Patrizia Arienti, Maha Daoudi, Rodolfo De Benedetti, Mauro Melis, Monica Mondardini, Massimiliano Picardi, Frédéric Sipahi, Christian Georges Streiff. Sette amministratori sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR - Compagnie Industriali Riunite, titolare del 55,637% dei diritti di voto, e un amministratore, Massimiliano Picardi, è stato tratto dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, titolare del 3,33% dei diritti di voto.Successivamente all'assemblea, il board ha confermatodella società. Il consiglio ha valutato che cinque amministratori su un totale di otto risultano indipendenti: Patrizia Arienti, Maha Daoudi, Mauro Melis, Massimiliano Picardi e Christian Georges Streiff. Il consiglio, in conformità alla delibera assembleare, ha dato prima esecuzione al piano di stock grant 2022, attribuendo 995.000 diritti.