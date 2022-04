Banco Santander, utile in aumento in Q1. Guidance confermata

Banco Santander

(Teleborsa) - Ilha realizzato undi 2.543 milioni di euro nel, in aumento del 58% rispetto al primo trimestre del 2021, quando la banca aveva sostenuto oneri di ristrutturazione per 530 milioni di euro. Gli analisti intervistati da Reuters prevedevano che la banca spagnola avrebbe registrato un utile netto di 2,26 miliardi di euro. L', che esclude i suddetti oneri, è cresciuto del 19%. Il ritorno sul patrimonio netto tangibile è stato in aumento al 14,2%, l'utile per azione sottostante in aumento del 22% su base annua a 0,141 euro e il valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione in aumento 12% a 4,29 euro.hanno raggiunto un nuovo massimo (1.100 miliardi di euro, +5%). Isono aumentati del 5% a 906 miliardi di euro grazie alla crescita nella maggior parte dei paesi e i fondi comuni di investimento sono aumentati del 6% a 191 miliardi di euro, sostenuti dalla raccolta netta e dalla ripresa dei mercati. Anche glisono cresciuti del 5%, raggiungendo per la prima volta 1 trilione di euro, dopo incrementi del 4% in Europa (Spagna e Polonia, +6% ciascuna), dell'8% in Nord America e del 9% in Sud America.Ilserviti dal gruppo è aumentato di sette milioni a 155 milioni, mentre il numero di clienti digitali è cresciuto dell'11% a 49 milioni. Lehanno rappresentato il 56% delle vendite totali rispetto al 50% nello stesso periodo dell'anno scorso. La banca ha confermato glidelineati a febbraio: crescita dei ricavi mid-single digit, RoTE sottostante superiore al 13%, rapporto cost-to-income del 45%, fully-loaded CET1 del 12%. Il board intende mantenere la sua politica di distribuire il 40% dell'utile sottostante agli azionisti, suddiviso equamente tra dividendi in contanti e riacquisti di azioni."Abbiamo realizzato un primo trimestre forte, aumentando il numero di clienti che serviamo e aumentando i ricavi dell'8%, con ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e qualità del credito - ha commentatodel Banco Santander - Il return on tangible equity è stato del 14,2%, supportato da una maggiore connettività tra le attività e da una solida gestione del rischio. Tutte le regioni hanno ottenuto ottime performance, compresa l'".