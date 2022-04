GE si aspetta risultati 2022 in parte bassa della guidance

General Electric

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha registratopari a 17 miliardi di dollari nel primo trimestre 2022, piatti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Glitotali sono stati pari a 18,9 miliardi di dollari, in aumento dell'11% (+13% su base organica). Ildi profitto è stato del -3,1%, in calo di 450 bps; il margine di profitto rettificato è stato del 5,8%, +110 bps su base organica. L'rettificato è stato di 0,24, in aumento di 0,11 dollari.Con riguardo all'outlook, il CEO H. Lawrence Culp Jr. ha affermato: "Stiamo mantenendo l'intervallo che avevamo indicato a gennaio, ma mentre continuiamo a lavorare sull', stiamo attualmente tendendo verso. È importante sottolineare che rimaniamo sulla buona strada per il lancio tre società indipendenti, investment grade con posizioni di leadership in settori critici in crescita, ben posizionate per creare valore a lungo termine". A gennaio , la societàche l'utile rettificato per l'anno fosse compreso tra 2,80 e 3,50 dollari per azione. Inoltre, prevedeva di aumentare il suo margine di profitto di 150 punti base e di generare un free cash flow da 5,5 a 6,5 miliardi di dollari.