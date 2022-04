L'Ecopillola di Andrea Ferretti: inflazione o stagflazione?

(Teleborsa) - Le oscillazioni dei prezzi e lesono il tema centrale dell'ultima, economista e docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli, che prova a chiarire le differenze fra ciascuno scenario di variazione dei prezzi ed i possibili rimedi.- Per deflazione si intende una riduzione dei prezzi dei beni, quindi si tratta di un. L'Italia si trovò in una situazione di deflazione nel 2016, quando la crisi americana sui titoli spazzatura portò ad una crisi di sfiducia generalizzata, con conseguenteper mancanza di domanda dei beni. La riduzione dei prezzi, a livello di singolo potrebbe anche sembrare un fatto positivo - afferma Ferretti - ma a livello macroeconomico, per il semplice fatto che la deflazione è perfettamente in grado di. Banalmente l'imprenditore che si attende una riduzione del costo di un macchinario, rimanderà nel tempo l'acquisto, di conseguenza il venditore di macchinari non procederà alla vendita e forse sarà costretto a mettere in cassa integrazione un dipendente, il quale a sua volta dovrà rinunciare a sostituire il vecchio frigorifero malfunzionante e così via.- E' un fenomeno noto, ma l'attuale inflazione ha una caratteristica peculiare. Ledel passato derivavano essenzialmente da unche, facendo aumentare la domanda di beni, spingevano verso l'alto prezzi e richieste salariali, innescando così una. L'attuale inflazione deriva invece da una, dovuta prima al Covid ed attualmente alla crisi ucraina. Il problema è che, per una inflazione da surriscaldamento dell'economia, la medicina esiste:, diventa più caro il credito bancario, diventano più cari i mutui, si coprano meno case, si fanno meno investimenti. Di fattosu un'economia surriscaldata. Ma nel caso di, da carenza di beni,, anzi può essere controproducente, perché si rischia di gettare acqua gelata su un'economia già in fase di raffreddamento, con il rischio di bloccarla totalmente.- E' il terzo scenario, un fenomeno che vede contemporaneamente la(inflazione) e la, Il problema è che uscire da una situazione di stagflazione non è affatto facile, perché essendo spuntata l'arma dei tassi,è cercare diquindi nella situazione attuale la crisi ucraina. Un problema non banale.