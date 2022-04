Mercati europei in rosso su scia Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le Borse europee perdono slancio e chiudono in rosso seguendo la performance negativa di Wall Street sulla scia delle persistenti tensioni sulla, mentre il protrarsi del nuovo lockdown a Shanghai fa temere rallentamenti in Cina e nuovi problemi sulle catene di approvvigionamento a livello mondiale.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Il dollaro, invece, continua a rafforzarsi sulle prospettive di rialzi dei tassi da parte della. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,53%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%, resta vicino alla parità(+0,08%); giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,95%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 26.172 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo di 399,8 milioni di euro, rispetto ai 2,47 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,53%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,19%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,82%.Composta, che cresce di un modesto +0,74%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,19 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,53%.di Milano,(+4,13%),(+2,64%),(+1,98%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,56%.In apnea, che arretra del 5,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -1,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,2%).