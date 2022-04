Banca Ifis ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie

Banca Ifis

Istituto con sede a Venezia

(Teleborsa) -ha comunicato che in data 22 aprile 2022, si èa servizio del "Piano LTI 2021-2023" autorizzato per un numero di azioni ordinarie non superiore a 1.044.000 e per un controvalore massimo complessivo non superiore ad euro 20,9 milioni, comunicato al mercato in data 14 marzo 2022 e avviato in data 15 marzo 2022, in forza della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 28 luglio 2021.Nel periodo compreso tra il 18 aprile 2022 e il 22 aprile 2022, Banca Ifis ha reso noto di aver acquistato 116.182 azioni ordinarie, per un controvalore pari a 2.102.427,7485 euro.Gli acquisti sono stati realizzati tramite l’intermediario abilitato Intermonte Sim.Con gli acquisti sopra indicati si è concluso il Programma di Buy-Back di Banca Ifis. In esecuzione di tale programma la banca ha acquistato un totale di 1.044.000 azioni, corrispondente al numero massimo di azioni proprie, oggetto della citata autorizzazione assembleare, pari all’1,940% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad 19.281.157,88 euro.A seguito degli acquisti effettuati fino al 22 aprile 2022, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 26 aprile, Banca Ifis detiene 1.383.139 azioni proprie pari al 2,570% del capitale sociale.Intanto, a Milano, l'fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 17,67 euro, con un calo dello 0,34%.