Buzzi avvia un buyback fino a 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Buzzi ha comunicato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione dell'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2026, valida per diciotto mesi dalla stessa data.



Il piano prevede l'acquisto di titoli per un controvalore massimo complessivo di 100 milioni di euro.



Il programma sarà attuato a partire dal 1° ottobre 2026 e con fine prevista entro il 15 gennaio 2027, sul mercato Euronext Milan. Le azioni acquistate potranno essere mantenute in portafoglio o eventualmente annullate. L'incarico per l'esecuzione del programma di acquisto è stato affidato a BNP Paribas, che opererà in piena indipendenza.



Ad oggi, 30 settembre, la società non detiene azioni proprie, né direttamente né tramite società controllate.









(Foto: © sergwsq / 123RF)

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