Il Sole 24 ORE, nominate Parzani vice presidente e Cartia d'Asero AD

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione de, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha nominato. Al presidente Edoardo Garrone, nominato dall'odierna assemblea , sono state conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della società.Il CdA ha istituito i Comitati endoconsiliari e ne ha nominato i componenti e i relativi presidenti. In particolare, è stato, del quale è stato nominato come presidente Claudia Parzani e come componenti dello stesso Marco Liera, Alexander John Ross e Alessandro Tommasi.Per il Comitatoè stato nominato presidente Ferruccio Resta e membri Veronica Diquattro e Chiara Laudanna. Per il Comitato per leè stato nominato presidente Ferruccio Resta e membri Diamante Ortensia D'Alessio e Veronica Diquattro. Per il Comitato sulè stato nominato come presidente Fabio Vaccarono e come componenti Veronica Diquattro e Alexander John Ross.