Mittel, utile scende a 0,6 milioni di euro nel 2021

Mittel

(Teleborsa) -, investment-merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha chiuso il 2021 conpari a 199 milioni di euro, in crescita rispetto ai 172 milioni di euro del 2020 grazie al contributo delle partecipate industriali e in particolare delle società dell'Arredobagno. L'si attesta a 24,7 milioni di euro, influenzato dal positivo impatto dell'IFRS 16 (13,6 milioni di euro), al netto del quale l'EBITDA risulta pari a 11,1 milioni di euro.Ilè positivo per 0,6 milioni di euro (1,8 milioni al 31 dicembre 2020) e beneficia dell'importante contributo positivo del settore dell'arredobagno, malgrado margini reddituali negativi del settore RSA (ancora pesantemente condizionato dal punto di vista congiunturale dalla persistenza dei riflessi sui tassi di riempimento delle strutture della pandemia).L'consolidato, escludendo i debiti finanziari iscritti ai sensi dell'IFRS 16 in correlazione ai diritti d'uso sui contratti di locazione, risulta in incremento di 4,3 milioni di euro, passando dagli 20,5 milioni di euro del 31 dicembre 2020 ai 24,8 milioni di euro del 31 dicembre 2021.