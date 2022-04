Snam, eletto nuovo CdA. Venier AD, de Virgiliis presidente

Snam

(Teleborsa) -ordinaria degli azionisti di, a cui ha partecipato il 74,54% del capitale sociale, hadi esercizio al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con un utile di 957.433.208,27 euro. È stato deliberato di distribuire agli azionisti undi 0,1572 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (20 giugno 2022) a saldo dell'acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal CdA del 3 novembre 2021. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022, con record date il 21 giugno 2022, portando a nuovo l'importo residuo. Ilè quindi pari a 0,2620 euro per azione., che rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Sono stati eletti:; Massimo Bergami, Amministratore; Laura Cavatorta, Amministratore; Augusta Iannini, Amministratore; Piero Manzoni, Amministratore; Rita Rolli, Amministratore; Qinjing Shen, Amministratore; Alessandro Tonetti, Amministratore;. Nominato anche il Collegio Sindacale.Inoltre, i soci hanno deliberato di: revocare per la parte rimasta ineseguita l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie del 28 aprile 2021;, da effettuarsi in una o più occasioni tramite uno o più primari intermediari incaricati dalla società, per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con un esborso massimo pari a euro 500 milioni e sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 6,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato. Approvata anche la