Wall Street tenta il rimbalzo. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) - Dopo la seduta negativa di ieri, in cui il Nasdaq che ha lasciato sul terreno il 4%,A pesare sul sentiment degli investitori sonotra l'Occidente e Mosca sull'invasione in Ucraina e la, con molte multinazionali che stanno rilasciando risultati in chiaroscuro. Ieri sera, a mercati chiusi, hanno comunicato i risultati del primo trimestre(che ha previsto una crescita dei ricavi a due cifre per il prossimo anno fiscale, trainata dalla domanda di servizi di cloud computing) e(con la società madre di Google che ha mancato le attese sui ricavi, in quanto la la guerra in Ucraina ha danneggiato le vendite di annunci pubblicitari su YouTube).Nella seduta odierna gli occhi saranno puntati anche su, che ha registrato unadello scorso anno e ha segnalato costi più elevati e ritardi nello sviluppo di alcuni aerei, e, con il Wall Street Journal che ha riferito dell'per il produttore di giocattoli, e, che ha registrato un trimestre positivo, aiutato da un rimbalzo della"Iin Americae iniziare a diminuire in qualche modo - ha commentato Matthew Benkendorf, CIO boutique Quality Growth di Vontobel - La carenza di chip illustra quanto siano interdipendenti i mercati e come la deglobalizzazione possa avere impatti profondi che sono difficili da prevedere completamente. Gli investitori dovrebbero essere cauti sul fatto che i margini di profitto record goduti dalle aziende americane potrebbero ritornare alla media"., che mostra sulun rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.194 punti. Positivo il(+0,75%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,48%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,74%),(+1,24%) e(+1,04%). Il settore, con il suo -2,13%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+8,01%),(+4,23%),(+2,13%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.Al top tra i, si posizionano(+6,00%),(+5,53%),(+4,90%) e(+4,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 184K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 6,9%).