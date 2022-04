doValue, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,50 euro

doValue

(Teleborsa) -degli azionisti di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, haindividuale dell'esercizio 2021, la destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e la distribuzione del. Questo ammonta a circa 39,5 milioni di euro (corrispondenti ad un dividendo per azione pari a 0,50 euro, pagabile in data 4 maggio 2022, con stacco cedola il 2 maggio 2022 e data di registrazione 3 maggio 2022).I soci hannoper la reintegrazione del CdA l'amministratore già cooptato nel corso della riunione del 4 agosto 2021,, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio, ovvero fino all'assmblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.Infine, via libera al2022-2024, alla nuova autorizzazione all'acquisto die all'integrazione dei corrispettivi per l'anno 2021 della società di revisione EY.