illimity, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

illimity

(Teleborsa) -degli azionisti di, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2021 e presentato il bilancio consolidato, che evidenzia un utile netto di 65,6 milioni di euro. È stato deliberato di destinare a riserva legale 3.456.151,52 euro, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, e diil restante utile per 65.666.878,97 euro.A seguito dell'approvazione del passaggio al sistema di amministrazione e controllo "monistico", già deliberato dall'assemblea del 21 febbraio 2021, i soci hanno deliberato la, inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che rimarranno in carica per il prossimo triennio.: Rosalba Casiraghi (Presidente), Corrado Passera (Amministratore Delegato), Elena Cialliè, Marcello Valenti, Paola Elisabetta Galbiati, Massimo Brambilla, Francesca Lanza, Filippo Annunziata (tratti dalla prima sezione della lista n. 1 presentata dal consiglio di amministrazione uscente); Giovanni Majnoni d'Intignano e Patrizia Canziani (tratti dalla prima sezione della lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di gestori di fondi istituzionali); Stefano Caringi e Nadia Fontana (tratti dalla seconda sezione della lista n. 1 del CdA uscente); Marco Bozzola (tratto dalla seconda sezione della lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di gestori di fondi istituzionali).Le nomine dellanella persona di, dell'nella persona di- al quale, come da Statuto e da decisione dell’odierna Assemblea, è attribuita la rappresentanza legale della Banca – sono state deliberate dal CdA riunitosi subito a valle dell'odierna assemblea e che ha inoltre conferito a Passera tutti i poteri e le deleghe funzionali all'esercizio della carica.