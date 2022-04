Unidata, fatturato sale a 11,3 milioni di euro in Q1 2022

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 11,3 milioni di euro, in crescita del 49% rispetto ai 7,6 milioni dello stesso periodo del 2021. L'aumento del fatturato, spiega la società, è attribuibile principalmente alla componente Infrastrutture, con un contributo pari a circa il 65%. Laal 31 marzo 2022 è pari a 2,9 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Ilsi attesa a 13.496, +29% se comparato con lo stesso periodo dell'anno precedente e +7,9% rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 2021."Archiviamo il primo trimestre 2022, chiari indicatori del progresso costante di Unidata nel campo delle Telecomunicazioni - ha commentato il- La performance positiva interessa innanzitutto il fatturato di competenza, in aumento del 49% rispetto al 2021, e trova conferma nella crescita dei principali KPI, ossia il numero di clienti, +28% rispetto all'esercizio precedente e che raggiunge un totale di 13.496 unità, ed i km di fibra ottica proprietaria, con un ampliamento pari a 390 km".La crescita dei clienti riguarda in particolare il segmento, che presenta un aumento del 33% sullo stesso periodo del 2021 ed un incremento del 9% rispetto al 31 dicembre 2021; il mercato dei Clientisegna invece un incremento del 10,5% sullo stesso periodo del 2021 e del 2% rispetto al 31 dicembre 2021. Rimane stabile il numero clienti