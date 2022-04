Acea sbarca nella Silicon Valley: inaugurata "Innovation Antenna" nel Mind the Bridge Innovation Center di San Francisco

(Teleborsa) -ha inaugurato la propriaall'interno del "Mind the Bridge Innovation Center" di San Francisco. L'annuncio e` stato dato nel corso di un collegamento in diretta, alla presenza dell'e delcollegati da Roma, e di, dall'Innovation Center di Mind the Bridge di San Francisco.L'obiettivo dell'apertura di questo privilegiato punto di contatto nell'epicentro mondiale dell'innovazione – spiega Acea in una nota – e` quello di creare relazioni fra l'azienda, le sue business unit e il mondo dell'innovazione della Silicon Valley per intercettare le tecnologie emergenti che potrebbero avere un impatto significativo nei settori in cui opera il Gruppo e meglio supportare le attivita` di ricerca di startup negli Stati Uniti. Una presenza diretta che permettera`, inoltre, ad Acea di presentarsi come industry player di riferimento per le startup della Silicon Valley interessate a sviluppare soluzioni innovative nei propri settori di operativita`."Le aziende che decidono di aprire un innovation outpost nella Silicon Valley possono beneficiare di un osservatorio privilegiato sull'ecosistema in cui nascono le principali opportunita` di innovazione e di business – ha dichiarato Gola –. Questo progetto rappresenta, quindi, per noi un ulteriore e significativo passo in avanti nella strategia di ricerca di soluzioni all'avanguardia da mettere a servizio dei nostri business e dei clienti".L'azienda da qualche mese ha avviato un percorso per la definizione di unper contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Unione Europea, come il taglio del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e la neutralita` climatica entro il 2050. Attraverso la sua divisione "Innovazione" porta avanti le attivita` di ricerca, sviluppo e realizzazione di servizi innovativi legati alle proprie aree di attivita`."L'apertura di una Innovation Antenna in Silicon Valley rappresenta il primo passo verso una strategia di crescente presenza nella Bay Area e conferma la volonta` di Acea di fare dell'innovazione la leva di sviluppo del Gruppo – ha aggiunto–. Acea si unira` alle oltre 300 grandi aziende mondiali che hanno deciso di stabilire in Silicon Valley una presenza stabile di innovazione. E noi come Mind the Bridge siamo orgogliosi di poter continuare a supportare Acea nella internazionalizzazione del proprio innovation journey".