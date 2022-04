ALA, rinnovato il CdA. Roberto Tonna nuovo AD

ALA

(Teleborsa) - L'assemblea di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica e nella distribuzione di prodotti e componentistica, hadi esercizio e preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. I soci hanno anche approvato la distribuzione di undi 0,47 euro per azione, pari a 4.244.100 euro complessivi. Le date funzionali alla distribuzione del dividendo sono le seguenti: il 23 maggio quale data di stacco del dividendo, il 24 maggio quale data di legittimazione a percepire il dividendo e il 25 maggio quale data di pagamento.Eletto ilche resterà in carica per 3 anni. Il nuovo board è composto da: Fulvio Scannapieco Presidente, Vittorio Genna Vicepresidente, Roberto Tonna, Matteo Scannapieco, e Andrea Costantini, consigliere indipendente. Il CdA ha nominatonuovo Amministratore Delegato."I risultati del 2021 sono un motivo di orgoglio, è stato un anno significativo sia perché ci siamo quotati sul segmento EGM di Borsa Italiana sia perché siamo riusciti a migliorare la nostra redditività - ha commentato il presidente Fulvio Scannapieco -, e sottolinea l'attenzione dell’azienda per gli azionisti. I risultati ottenuti ci spingono a consolidare ulteriormente la nostra leadership nell'aerospazio e a crescere in nuovi mercati"."Auguro a tutto il nuovo CdA di proseguire il trend positivo già avviato ed in particolare auguro buon lavoro a Roberto, la cui nomina si inserisce nell'ottica della, e che siamo certi saprà dare un ulteriore impulso al raggiungimento dei nostri obiettivi grazie alla sua esperienza, alle sue competenze, oltre che alla profonda conoscenza dell'azienda - ha aggiunto - Desidero ringraziare altresì Gennaro di Capua per lo straordinario lavoro svolto e i risultati conseguiti al fianco di ALA nel corso di questi cinque anni insieme e gli auguro il meglio per gli anni a venire".