Borse europee in rialzo, Milano inclusa

(Teleborsa) - Termina al rialzo l'ultima seduta finanziaria del mese di aprile per le principali borse europee, sostenute dalle trimestrali societarie, anche se il bilancio mensile si chiude comunque in rosso. Sullo sfondo l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla guerra in Ucraina e sulla crescita dell'economia globale.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,054. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,74%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,3%), raggiunge 106,7 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +184 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,78%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,84%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,94%.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,21 miliardi di euro, in ribasso (-5,28%), rispetto ai precedenti 2,33 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.di Milano, troviamo(+5,26%),(+2,52%),(+2,31%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,62%.scende dell'1,14%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,24%),(+4,40%),(+4,27%) e(+3,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -1,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Tra i dati07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,8%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,9%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 2,2%).