Convergenze, ok assemblea al bilancio 2021

Convergenze

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli azionisti diha approvato all’unanimità il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato d’esercizio pari a 238.408 euro come segue: 11.920 a riserva legale; 226.488 a riserva di utili disponibili.I soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, hanno altresì deliberato di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche, l’incarico di revisione legale dei conti del bilancio individuale della società, nonché di revisione contabile limitata della situazione intermediaal 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, determinando i relativi compensi annuali spettanti per l’intera durata dell’incarico, in conformità all’offerta della società medesima.