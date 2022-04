Elica, analisti promuovono Q1 2022 sopra le attese

Elica

Equita

Intermonte

(Teleborsa) -record di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, con il periodo al 31 marzo che ha registrato ricavi pari a 144 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+5,7% organico).parla di un, con la "crescita organica delle sales leggermente superiore alle attese (+5,7% vs +5% atteso) e di qualità grazie al guadagno di market share dei brand a marchio proprio (Elica brands +17% organico in un contesto di mercato con volumi leggermente negativi in EMEA) e al favorevole price/mix". Viene inoltre sottolineata la buona tenuta dei margini, grazie alle efficienze e alla positiva leva operativa, che hanno più che compensato ben 18 milioni di headwinds (materie prime/logistica). "Launito all'appeal da M&A (cooking high-end in US) ci portano a confermare la nostra raccomandazione", scrivono gli analisti. Equita ha un giudizio Buy con target price a 3,9 euro per azione.ha confermato il giudizio Buy con prezzo obiettivo a 4,9 euro per azione, alla luce delle linee guida e previsioni invariate, su cui "dopo che la società ha battuto i dati del primo trimestre del 2020". Gli analisti hanno sottolineato che il management "ha confermato ancora una volta la suanel 1° trimestre, entrambi fattori cruciali per raggiungere la sua rinnovata guidance per l'esercizio 2022 e successivamente raggiungere l'obiettivo di un margine EBIT Adjusted di medio termine al 7,5%-8%".