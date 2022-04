New York incontenibile su spinta Meta

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,85%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,47% termina a quota 4.288 punti.il(+3,48%); come pure, ottima la prestazione dell'(+2,8%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+4,04%),(+3,88%) e(+3,13%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,35%),(+4,98%),(+4,80%) e(+4,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,28%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Tra i(+17,59%),(+11,48%),(+9,69%) e(+8,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -15,47%.Sensibili perdite per, in calo del 12,62%.In apnea, che arretra del 6,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,28%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)15:45: PMI Chicago (atteso 62 punti; preced. 62,9 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65,7 punti; preced. 59,4 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,8 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 57,1 punti).