Prevalgono le vendite a New York nella settimana della FED

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,70% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.101 punti. In lieve ribasso il(-0,34%); come pure, in frazionale calo l'(-0,64%). La settimana è caratterizzata dalla, con la FED che è pronta ad alzare i tassi per la seconda volta quest'anno.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,75%),(-1,38%) e(-1,32%).Tra i(+1,31%),(+1,30%),(+0,92%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.Al top tra i, si posizionano(+5,77%),(+4,15%),(+4,13%) e(+2,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,82%.In perdita, che scende del 3,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,24 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,00%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,8 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 57,6 punti; preced. 57,1 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -0,5%)14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 455K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,2 Mld $).