USA, ISM manifatturiero aprile scende a 55,4 punti

(Teleborsa) - L'è rimasta robusta ad2022, segnalando il 23esimo mese consecutivo di crescita. Lo indica l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 55,4 punti dai 57,1 di marzo. Il dato risulta anche inferiore alle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 57,6 punti.L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, resta, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività. Fra le varie componenti dell'indice, quella suilima a 53,5 punti da 53,8, mentre quella sull'scende a 50,9 da 56,3 (contro attese per 56 punti) e la componente relativa aidiminuisce a 84,6 da 87,1 (attese per 87,5 punti)."Il settore manifatturiero ha avuto un buon andamento per il 23esimo mese consecutivo, con la domanda che ha registrato una crescita più lenta su base mensile (probabilmente a causa di tempi di consegna prolungati e aumenti dei prezzi dei materiali per decenni) e un calo dei consumi (a causa dei vincoli della forza lavoro) - ha commentato Timothy R. Fiore, Chair dell'Institute for Supply Management - I partner oltreoceano stanno subendo l'impatto del Covid-19, creando un".