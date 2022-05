BP aumenta buyback nonostante maxi-perdita per uscita da Russia

BP

(Teleborsa) -, società britannica operante nel settore energetico e soprattutto del petrolio e del gas naturale, ha registrato unapari a 20,4 miliardi di dollari nel, rispetto a un profitto di 2,3 miliardi di dollari per il quarto trimestre 2021. Sul dato pesa undi 24 miliardi di dollari per l'uscita dalle operazioni in. L', la definizione dell'azienda di utile netto, ha raggiunto i 6,2 miliardi di dollari nel primo trimestre, superando di gran lunga le aspettative degli analisti per un profitto di 4,5 miliardi di dollari. Ciò si confronta con 4,1 miliardi di dollari di profitto nel quarto trimestre del 2021 e 2,63 miliardi di dollari un anno fa."La nostra decisione di febbraio di uscire dalla nostra partecipazione in Rosneft ha comportato oneri non monetari rilevanti e la perdita principale che abbiamo segnalato oggi - ha commentato il CEO Bernard Looney - Ma, la nostra struttura finanziaria o le nostre".Ilè sceso a 27,5 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre. Durante il primo trimestre BP ha generato un surplus di cassa di 4,1 miliardi di dollari e intende eseguire unda 2,5 miliardi di dollari prima di annunciare i risultati del secondo trimestre.La società prevede che le prospettive a breve termine per i prezzi del gas rimarranno "fortemente dipendenti dai flussi dei gasdotti russi verso l'Europa". Nel secondo trimestre del 2022, BP prevede che idel settore rimarranno elevati a causa delle continue interruzioni dell'offerta, in particolare in Russia ed Europa.