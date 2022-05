Carburanti, Unc: speculazione su 25 aprile e 1 maggio

(Teleborsa) - "Una speculazione bella e buona. Figuriamoci se dal 25 aprile al 1 maggio i prezzi dei carburanti scendevano. Come al solito ci si è approfitta di 2 giorni festivi di spostamenti maggiori per intascare più soldi. Questa volta, però, è veramente intollerabile visto il livello di partenza dei prezzi, che per il gasolio, nonostante il taglio delle accise del Governo, non è mai sceso sotto i rincari scattati dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina". È quanto afferma"Se secondo i dati di oggi del Mite, – prosegue– la benzina in modalità self service è a 1,778 euro al litro, un prezzo inferiore a quello della rilevazione del 24 gennaio, quando era pari a 1,779 euro al litro, il gasolio è a 1,791 a euro al litro, un prezzo ancora superiore a quello del 28 febbraio, dopo l'inizio della guerra, quando era a 1,740 euro. Da quando è stata invasa l'Ucraina il 24 febbraio, un litro di benzina, nonostante il taglio di 30,5 cent del Governo, costa solo 7 cent in meno (7,166 cent), con un calo di appena il 3,9%, pari a soli 3 euro e 58 cent per un pieno da 50 litri, mentre un litro di gasolio è addirittura maggiore di quasi 7 cent (+6,876 cent), con un rialzo percentuale del 4%, pari a 3 euro e 44 cent a rifornimento. Tutti i carburanti, poi, sono molto più cari rispetto all'inizio dell'anno. La benzina è salita del 3,4%, pari a 2 euro e 93 cent per un pieno di 50 litri, 70 euro su base annua, il gasolio è aumentato del 13%, 10 euro e 29 cent a rifornimento, equivalenti a 247 euro annui. Ecco perché speravamo che ieri il Governo riducesse ulteriormente le accise. Inoltre – conclude– servono urgenti modifiche legislative per bloccare queste intollerabili speculazioni, proposte che abbiamo fatto in Senato come osservazioni al ddl sulla concorrenza ma che il Parlamento e il Governo non hanno accolto, come la definizione di prezzo anomalo e l'ampliamento delle definizioni di pratica commerciale scorretta, per dare nuovi strumenti all'Antitrust".