Cy4gate, nuova commessa per 1,6 milioni di euro da cliente italiano

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha acquisito "" per la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence per un. La commessa, della durata di 14 mesi e del valore di circa, si basa sull'impiego delle tecnologie proprietarie che - opportunamente integrate e customizzate - lo doteranno di strumenti di supporto avanzato all'adozione delle decisioni, "con un livello importante di automazione e una rilevante capacità di information enrichment"."Accolgo questo nuovo successo con particolare soddisfazione: essere stati, conferma la bontà del percorso che abbiamo nel tempo intrapreso nella direzione della costituzione di un centro di competenza tecnologico nazionale sulla cyber - ha commentato il- Tassello dopo tassello, facendo dell'innovazione uno dei fattori chiave per esprimere sul mercato una leadership tecnica e tecnologica nel settore, Cy4Gate ha creato al proprio interno le basi per supportare a livello nazionale ed europeo quella indipendenza tecnologica nel cyber che da più parti si richiede per colmare il gap tecnologico con quei Paesi che ormai da anni hanno investito avviando iniziative che gli hanno permesso di acquisire la leadership nel settore".