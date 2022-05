Positiva Wall Street aspetta la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

utilities

beni di consumo secondari

JP Morgan

Boeing

Goldman Sachs

Chevron

Nike

Visa

Procter & Gamble

Microsoft

Constellation Energy

Vertex Pharmaceuticals

Verisign

Moderna

AirBnb

Booking Holdings

Match

Datadog

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, dopo un avvio cauto in vista della riunione della Federal Reserve, che inizia oggi, per terminare domani con l'annuncio sui tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,32%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.179 punti.Sulla parità il(0%); in frazionale progresso l'(+0,38%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,92%),(+1,82%) e(+1,38%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,41%.Tra i(+2,72%),(+2,32%),(+2,09%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Al top tra i, si posizionano(+2,99%),(+2,92%),(+2,57%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,87%.Sensibili perdite per, in calo del 5,41%.In apnea, che arretra del 4,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,61%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,1%)14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 455K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,2 Mld $)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,7 punti).