Approvato il bilancio SEA 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti della SEA ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2021: la capogruppo Sea Spa ha chiuso il 2021 conper 343 milioni di euro, in aumento del 27,1% rispetto all’esercizio precedente. L'si è attestato sui 25,3 milioni di euro mentre ilha fatto segnare una perdita di 80,3 milioni di euro.A livello di gruppo, si sono registrati 13,9 milioni di, in aumento del 46,9% rispetto al 2021 e pari al 39,5% del traffico pre-Covid. Isono assommati a 325 milioni di euro i ricavi della gestione, (+31,9%): inoltre, 31,7 milioni di euro di(-31,1 milioni nel 2020); 75,1 milioni di euro il(-128,6 milioni di euro nel 2020); mentre l'indebitamento finanziario netto è stato di 654,8 milioni di euro (in crescita di 28,1 milioni di euro).L'assemblea degli azionisti SEA ha nominato Stefania Chiaruttini, Luigi Di Marco e Stefano Giuseppe Giussanieffettivi. Paola Noce è stata indicata quale sindaco effettivo di nomina del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e ai sensi di statuto assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Felice Morisco è stato indicato quale sindaco effettivo di nomina del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ai sensi di statuto.I soci hanno nominato Pierfrancesco Barletta, Armando Brunini, Michaela Castelli, Franco Maria Antonio D’Alfonso, Daniela Mainini, Rosario Mazza e Luciana Sara Rovelli, Consiglieri d’Amministrazione. Infine, il CdA ha deliberato di nominaree Pierfrancesco Barletta vice presidente non esecutivo della società. Il direttore generaleè stato confermato dal nuovo Consiglio nella carica di