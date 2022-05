Orsero, bilancio di sostenibilità 2021: ridotti consumi idrici e delle navi

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha presentato, in occasione dell'assemblea degli azionisti, il. Sono tre i principali temi su cui la società ha lavorato nel corso dello scorso esercizio: il valore delle persone, l'impatto sul pianeta e una alimentazione sana e sostenibile. "Prosegue il nostro cammino verso la sostenibilità - ha dichiaratodi Orsero - attraverso il quale ci proponiamo di coniugare lo sviluppo sostenibile con la crescita del nostro business, fondamentale per qualsiasi azienda, creando valore nel medio-lungo periodo per tutti i nostri stakeholder".sotto questo punto di vista - ha aggiunto - Abbiamo creato una funzione dedicata alla gestione della sostenibilità, adottato una piattaforma online per agevolare la raccolta delle informazioni e dei dati,di gruppo e aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, il patto mondiale che incoraggia le aziende a condurre il proprio business responsabilmente, perseguendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030. Lo scorso febbraio, inoltre, abbiamo presentato il nostroe formalizzato 11 obiettivi concreti con i quali fornire un prezioso contributo per la creazione di un sistema alimentare sostenibile".Per quanto riguarda il valore delle persone, Orsero afferma che l'attenzione ai propri dipendenti è testimoniata dalla, che vede l'82% del personale assunto con contratti a tempo indeterminato, dalla consistenza delle(il 15% in più rispetto al 2020), e dall'attivazione della piattaforma Talent LMS per la diffusione dei documenti aziendali e l'erogazione dei corsi di formazione.Dal punto di vista dell'impatto sul pianeta, tra le altre cose, viene evidenziato che il 2021 ha visto un miglioramento della performance ambientale del gruppo grazie ad unadelle navi, in particolare del consumo di diesel (-13%), del LUBOIL (-21%) e del VLSFO (-2%). Sul fronte della promozione di un'alimentazione sana, Orsero si è impegnato per garantirealimentare: nel 2021 sono stati effettuati solo in Europa più di 8.800 controlli qualità al giorno.