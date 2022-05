Superbonus 110%, oltre 155 mila asseverazioni per 27,5 miliardi euro

(Teleborsa) - Ilper usufruire dell'agevolazioneal 30 aprile 2022, ha raggiunto quota, per undi investimenti ammessi a detrazione didi euro ed un onere. E' quanto risulta dalle tabelle mensili pubblicate da, che segnala la realizzazione di quasi il 70% dei lavori per un valore di 19,2 miliardi.Il 15,6% delle domande è stato presentato daiper un valore di 13,4 miliardi, realizzati per un importo di 8,7 miliardi, mentre il 52,7% delle domande ha riguardato, per un valore di 9,2 miliardi, ed il 31,7% delle asseverazioni ha riguardato, per un valore di 4,8 miliardi.L'investimento medio per i condomini è di 553 mila euro, mentre per gli edifici unifamiliari è di 112 mila euro e per le abitazioni indipendenti di oltre 97 mila euro.