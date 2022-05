Uber, maxi perdita in primo trimestre per svalutazione investimenti

Uber

(Teleborsa) -ha registratoin crescita del 35% anno su anno a 26,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, o il +39% a valuta costante, con il segmento Mobility a quota 10,7 miliardi di dollari (+58% su base annua) e quello Delivery a 13,9 miliardi di dollari (+ 12% su base annua). Isono cresciuti del 136% su base annua a 6,9 miliardi di dollari, ovvero +141% a valuta costante.Lai è stata di 5,9 miliardi di dollari, che include un(al lordo delle imposte) relativo agli investimenti azionari di Uber, principalmente a causa delle perdite relative alla rivalutazione delle quote di, Aurora e. Inoltre, la perdita netta include 359 milioni di dollari di spese di compensazione basate su azioni."I nostri risultati dimostranoe come la potenza della nostra piattaforma stia differenziando le nostre prestazioni aziendali - ha affermato il CEO Dara Khosrowshahi - Ad aprile, i Gross Bookings nella mobilità hanno superato i livelli del 2019 in tutte le regioni e i casi d'uso"."Siamo soddisfatti dei nostri risultati nel primo trimestre, con una sovraperformance della nostra guidance trimestrale e forti margini incrementali - ha affermato il CFO Nelson Chai - Con il free cash flow che si avvicina al pareggio nel primo trimestre, ora". Per il secondo trimestre 2022, Uber stima: Gross Bookings da 28,5 miliardi a 29,5 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato da 240 a 270 milioni di dollari.