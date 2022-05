Wall Street poco mossa in attesa della FED

Dow Jones

(Teleborsa) -in attesa di conoscere le, che dovrebbe aumentare il tasso dei fed funds di 50 punti base, attuando la più consistente revisione al rialzo dei tassi dal 2000. Intanto, sul fronte macroeconomico, i dati di ADP sugli occupati nel settore privato statunitense hanno deluso le attese, con un aumento di 247.000 unità ad aprile contro il +395.000 stimato."I funzionari della FED hanno adottato un atteggiamento molto più aggressivo dall'ultima riunione del FOMC e hanno condiviso in anticipo un inasprimento della politica monetaria in considerazione di un rischio di inflazione persistente - ha commentato Allison Boxer, US Economist di PIMCO - Data ladella sua comunicazione e le nette preferenze sul bilancio fornite prima di questo incontro, riteniamo che le decisioni sulle politiche riserveranno. Tutti gli occhi, piuttosto, saranno puntati sulla guidance inclusa nella dichiarazione e sulla conferenza stampa per carpire un qualsiasi suggerimento sull'andatura in futuro".Wall Street scambia, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.178 punti. Senza direzione il(+0,07%); come pure, pressoché invariato l'(0%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,63%),(+0,96%) e(+0,63%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,56%) e(-0,49%).Tra i(+1,77%),(+1,00%),(+0,77%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+8,18%),(+7,35%),(+6,53%) e(+3,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,38%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 479K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,8 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 54,7 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (atteso 55,1 punti; preced. 57,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 58,3 punti).