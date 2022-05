Brunetta: digitalizzazione grande propulsore cambiamento

(Teleborsa) - "di questi anni e di questi decenni. Dico catalizzatore e uso un termine chimico-fisico, per dire che è ilLo ha detto il Ministro della Pubblica amministrazione,in un'intervista trasmessa in video nel corso del convegno al centro studi Kineton di Napoli, dal titolo Meridiani digitali. Il Mezzogiorno, l'Italia e la sfida della transizione digitale."Digitalizzare vuol dire comunicare,, vuol dire cambiare il paradigma dei comportamenti umani e dei comportamenti tra la dimensione umana e fisica".Per il ministro digitalizzareo la scoperta della potenza delle macchine, dei motori, che hanno cambiato il paradigma dell'organizzazione della società e la digitalizzazione se possibile è ancora più pervasiva". "Per questa ragione digitalizzare si deve, è inevitabile.che deve diventare un pezzo della nostra vita senza diventare la nostra vita" conclude Brunetta.Intanto, le identità digitali in Italia hanno superato la soglia dei 30 milioni e Brunetta parla di "ottima notizia" che dimostra che, grazie al lavoro del ministro Colao e alla collaborazione degli identity providers e delle amministrazioni locali, la lunga marcia della digitalizzazione della Pa è in pieno svolgimento, e viaggia in anticipo rispetto ai tempi indicati dal Pnrr."L'identità digitale - si legge nella nota -ai servizi della Pubblica amministrazione. Per questo, lavorare per diffonderla e per rendere il suo utilizzo più semplice e veloce è un preciso impegno del Governo. La prossima settimana il Dipartimento della funzione pubblica incontrerà i gestori coinvolti nel rilascio dello Spid per assicurare un'identità digitale all'intera platea dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Avanti verso un'Italia più digitale, più efficiente e più inclusiva".