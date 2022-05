IEG valuta "diverse soluzioni" per reperire fonti finanziarie a sostegno piani

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), la società quotata a Piazza Affari che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, "ha avviatoa sostegno dei piani di sviluppo del gruppo per i prossimi esercizi, che potrebbero contemplare anche interventi sulle strutture fieristiche esistenti al fine difieristico post pandemia". Lo si legge in una della società in risposta a indiscrezioni di stampa che parlavano della possibile emissione di un prestito obbligazionario convertibile.Viene sottolineato che "", ma che ad oggi "le valutazioni in merito alla fattibilità nonché ai relativi termini e condizioni delle diverse operazioni in esame sono attualmente allo studio e non è stata assunta alcuna deliberazione in merito da parte degli organi societari competenti".