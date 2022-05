Seri Industrial, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

Seri Industrial

(Teleborsa) -degli azionisti di, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, hadi esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, da cui risulta un utile di esercizio di 3.932.252 euro. I soci hanno quindi deliberato di accantonare l'utile come segue: 196.613 euro a Riserva legale e 3.735.639 euro a Utili a nuovo. Via libera alla relazione sulla remunerazione e al Piano di Stock Option 2022 (con un un aumento di capitale sociale a servizio).L'assemblea ha, composto da, che rimarrà in carica per tre esercizi. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Industrial S.p.A. (ora SE.R.I. S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione), risultano eletti: Maviglia Roberto (indipendente), Borsoi Fabio, Civitillo Andrea, Civitillo Marco, Civitillo Vittorio, Cuccaro Annalisa (indipendente), Martucci Rosaria, Morgante Manuela (indipendente), Orsini Luciano e Ottaviani Alessandra.Il CdA, che si è riunito al termine dell'assemblea, ha preliminarmente nominato:alla carica di Presidente;alla carica di Vicepresidente;alla carica di Amministratore Delegato. Il CdA ha infine attribuito deleghe e poteri all'Amministratore Delegato Vittorio Civitillo e ai consiglieri Andrea Civitillo, Marco Civitillo e Luciano Orsini.