Wall Street recupera terreno mentre valuta mercato del lavoro

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,24% sul, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.139 punti. In frazionale calo il(-0,2%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%). I listini statunitensi hanno comunque recuperato terreno rispetto all'apertura in profondo rosso, che aveva seguito il sell-off della seduta di ieri. Oggi gli investitori si trovano a valutare i, che sono risultati più solidi del previsto . La domanda è se un mercato del lavoro che mostra continua forza potrebbe spingere la FED aper contrastare l'aumento dei prezzi.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,27%) e(+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,22%),(-0,62%) e(-0,56%).Tra i(+2,10%),(+1,54%),(+1,32%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.scende dell'1,67%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,02%),(+4,56%),(+3,08%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,87 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,53%.Sensibili perdite per, in calo del 5,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Variazione occupati (atteso 391K unità; preced. 428K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%).