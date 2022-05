Goldman Sachs riduce impegno nelle SPAC su stretta regolatoria

Goldman Sachs

(Teleborsa) - "Stiamoin risposta al". È la breve dichiarazione con cuiha confermato le indiscrezioni di stampa che parlavano di un suo sostanziale passo indietro nel business delle Special Purpose Acquisition Company. La SPAC è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.La banca d'affari statunitense ha iniziato a comunicare agli sponsor di diversi veicoli che. Una SPAC lavora infatti con il suo consulente anche dopo essere stata quotata in borsa, in quanto viene affiancata anche nell'operazione di fusione con un'azienda target (nota come transazione de-SPAC). Goldman Sachs ha anche deciso dinegli Stati Uniti per ora.Tutto ciò è in risposta alla. Secondo una proposta della SEC di marzo, si potrebbe arrivare alla limitazione delle protezioni legali che impediscono alle Special Purpose Acquisition Company di essere citate in giudizio dagli investitori per previsioni di business non veritiere."Gli, rispetto ad asimmetrie informative, frodi e conflitti, per quanto riguarda disclosure, pratiche di marketing, gatekeeper ed emittenti", ha affermato poche settimane fadella Securities and Exchange Commission, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa.