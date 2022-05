Svas Biosana, fatturato sale del 12% nel primo trimestre 2022

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan da dicembre 2021 e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha registrato unpari a 21,3 milioni di euro nel, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (19 milioni di euro). L'azienda sottolinea che "la forte crescita è stata trainata da tutte le linee di business".In particolate,(specializzata nella distribuzione e vendita in Italia di dispositivi medici specialistici) ha segnato un +14,5% rispetto allo stesso periodo del 2021,(produzione e vendita di prodotti per l'incontinenza e personal care) un +3,3%,(produzione e vendita di custom pack, dispositivi medici e medicazioni avanzate) un +3,8%,(distribuzione e vendita di dispositivi medici avanzati nell'Est Europa) un +25,6%."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti in questa prima parte dell'anno, anche considerando l'attuale scenario macroeconomico - ha commentato l'- I risultati del primo trimestre confermano la. Come comunicato in sede di IPO , stiamo eseguendo il nostro business plan che prevede l'implementazione della strategia di crescita esterna con operazioni di M&A, e la strategia di crescita interna, attraverso l'ampliamento della capacità produttiva".