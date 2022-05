A picco Wall Street: Nasdaq -3,98%

Dow Jones

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno l'1,99%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.991 punti, in netto calo del 3,20%.In netto peggioramento il(-3,98%); con analoga direzione, pessimo l'(-3,06%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-8,30%),(-4,26%) e(-3,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,86%),(+1,16%),(+1,13%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,84%.In perdita, che scende del 3,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,38%),(+1,16%),(+1,04%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -13,29 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 12,90%.Sensibili perdite per, in calo del 12,81%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -829K barili; preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 11,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,6%).