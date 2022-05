IEG, primo trimestre oltre le attese: ricavi a 38 milioni

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG) chiude i tre mesi al 31 marzo 2022 conche si attestano a 38 milioni di euro e "risentono degli effetti dell’ultima ondata pandemica indotta dalladell’infezione Sars-Cov-2, il cui picco si è manifestato a gennaio e ha resonecessaria la ricalendarizzazione di tutte le manifestazioni che tradizionalmente si svolgono nei mesi di gennaio e febbraio". Rispetto al primo trimestre 2021, nel quale si sono svolti solamente eventi in formato digitale (Sigep EXP e We Are), i ricavi registrano un incremento di 35,6 milioni di euro.L’ EBITDA è pari a 7 milioni di euro, in aumento di 14,2 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente dove si attestava ad una perdita di 7,2 milioni.L’si attesta a 3 milioni di euro, in incremento di 14,4 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.Ilè di 3,3 milioni di euro, in salita di circa 15,2 milioni mentre ilammonta a 1,8 milioni di euro, in aumento di 13,7 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.Laal 31 marzo 2022 ammonta a 107,7 milioni di euro, in modesto incremento per 2,1 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2021.