Commercialisti, De Lise e Nucera: "Equo compenso senza equi diritti"

(Teleborsa) - "L'ipotesi di un'approvazione del Disegno di Legge sull'equo compenso 'sic et simpliciter', criticato e avversato dagli stessi professionisti, e` frustrante. Gia` e` svilente che serva una norma per decidere che un professionista debba essere pagato il giusto, in primis dalla pubblica amministrazione; rischiare che i professionisti vengano essere addirittura penalizzati da una legge sull'equo compenso ci sembra eccessivo e aberrante". Lo affermano in una nota congiunta"La questione riguarda il diritto di essere pagati il giusto e non essere vessati da norme deontologiche ingiustificate e ingerenze nel lavoro che superino i limiti – evidenziano–. È un focus non soltanto economico, ma sui diritti dei professionisti. I commercialisti, ad esempio, non possono essere considerati dei vassalli da cui pretendere gettito fiscale e il rispetto di normative e pretese, spesso fumose e contraddittorie, e poi non essere considerati meritevoli di tutela nello svolgimento della professione. Lo stesso vale per i commercialisti impegnati in materie diverse da quelle tributarie. Se si pretende di non intavolare la discussione sull'equo compenso, allora saremo pronti ad aprire la questione sull'equo contributo: tutto, a quel punto, diventera` relativo".si dicono "aperti, in quanto presidenti di Associazioni Sindacali, al dialogo istituzionale, che riteniamo imprescindibile ed essenziale. Ma pretendiamo di confrontarci con istituzioni che rispettano i professionisti come lavoratori e come persone".