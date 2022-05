Atlantia chiude 1° trimestre in utile con ripresa traffico aereo e autostradale

Atlantia

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre dell'anno con un, che si confronta con una perdita di 158 milioni di euro nel primo trimestre 2021, di cui di pertinenza del Gruppo per 344 milioni di euro (perdita di 97 milioni di euro del primo trimestre 2021) e di pertinenza di terzi per 102 milioni di euro (perdita di 61 milioni di euro nel primo trimestre 2021).di euro, di cui 42 milioni di euro di pertinenza del Gruppo.del primo trimestre 2022 sono pari a 1.491 milioni di euro con un incremento di 172 milioni di eurorispetto al primo trimestre 2021. In particolare, i ricavi da pedaggio autostradale sono pari a 1.184 milioni di euro ed i ricavi per servizi aeronautici a 85 milioni di euro grazie alla ripresa del traffico di Aeroporti di Roma e Aéroports de la Côte d’Azur dopo la pandemia.è pari a 917 milioni di euro con un incremento di 125 milioni di euro (+16%) rispetto al primo trimestre 2021, mentreè positivo per 274 milioni di euro, con un incremento di 300 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021.Laal 31 marzo 2022 presenta un(pari a 28.723 milioni di euro escluso ASPI), in diminuzione di 1.818 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021, principalmente per l’incasso derivante dalla compensazione degli investimenti di Acesa per 1,07 miliardi di euro, nonché per l’FFO generato nel trimestre (836 milioni di euro)., in considerazione della fase di ripresa del traffico si conferma per l'esercizio 2022 una stima di ricavi consolidati pari a circa 6,6 miliardi di euro e dell’EBITDA pari a circa 4,1 miliardi di euro, con un miglioramento atteso rispetto ai risultati 2021. Si conferma altresì la previsione di un FFO di Gruppo pari a circa 2,4 miliardi di euro e di investimenti per circa 1,5 miliardi di euro.