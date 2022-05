Equita, Q1 2022 in crescita. Manifestazioni interesse per quota minoranza

Equita

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2022 conin crescita dell'8% a 18,5 milioni di euro. Ii si sono invece attestati a 18,6 milioni di euro, in calo dell'8% rispetto ai primi tre mesi del 2021 per l'effetto comparativo con il risultato particolarmente positivo del Trading Direzionale nella prima parte dell'anno scorso. "Quest'ultimo, infatti, aveva beneficiato di un marcato trend rialzista e aveva registrato un risultato significativamente superiore alla media storica", viene sottolineato nella nota sui conti. L'è stato in crescita del 15% (3,8 milioni di euro) e rappresenta il miglior primo trimestre dalla quotazione."Il trimestre appena concluso dimostra la nostra capacità di crescere nelle aree di business legate alle attività con i clienti - ha commentato l'- Anche in un contesto geopolitico e macroeconomico difficile come quello che stiamo vivendo siamo riusciti a rafforzare il nostro ruolo di primaria investment bank indipendente italiana e per i prossimi mesi, frutto della voglia delle società e degli imprenditori di ripartire"."I risultati dei primi tre mesi dell'anno sono da considerarsi- ha aggiunto - La nostra priorità resta crescere e consolidare il business con i clienti e continuare a remunerare i nostri azionisti. Se guardiamo ai risultati raggiunti e se teniamo conto delle importanti riserve accumulate negli anni, la, ovvero un dividendo annuale medio superiore a 0,30 euro per azione".Durante la riunione consiliare odierna alcuni soci di Equita, nonché manager del gruppo, hanno informato il CdA di aver ricevutoda parte di un gruppo di famiglie, imprenditori e istituzioni vicine al mondo Equita per acquisire una"I soci hanno confermato al consiglio di amministrazione che l'eventuale cessione di una quota di minoranza sarebbe in linea con glicoinvolgendo nuovi partner e famiglie in grado di contribuire alla creazione di valore - mantenendo al contempo il ruolo di azionista di riferimento del management - accelerare la crescita del gruppo eche da anni distingue Equita sul mercato", viene spiegato.