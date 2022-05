In rosso la Borsa americana, aumenta pressione su FED

Rivian Automotive

Twitter

Zoom

Ford

General Motors

Beyond Meat

Coinbase

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

finanziario

Wal-Mart

Walt Disney

American Express

Apple

Salesforce

Dollar Tree

Gilead Sciences

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Zoom Video Communications

JD.com

Mercadolibre

(Teleborsa) -, con i dati macroeconomici statunitensi che continuano a mettere sotto pressione l'operato della FED. Dopo i dati di ieri sull'statunitense - in rallentamento ma sopra le attese - oggi hanno registrato un incremento dell'11% su base annuale, un valore superiore al consensus (+10,7%). Ciò fa aumentare i timori di unada parte della banca centrale americana.Tra ici sono, che hadi produzione annuale di 25.000 unità nonostante le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'aumento dei costi, e, dopo che il Wall Street Journal ha riferito chesulla divulgazione tardiva da parte di Elon Musk della sua partecipazione nella piattaforma dei social media. Sono invece state colpite da downgrade da parte degli analistiOggetto di vendita i titoli legati al mondo delle, come, dopo che un massiccio sell-off ha spazzato via oltre 200 miliardi di dollari di capitalizzazione nel mercato dei crypto asset nelle ultime 24 ore (secondo dati CoinMarketCap).Ilsta lasciando sul parterre lo 0,94%, proseguendo la serie di sei ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'perde l'1,18%, continuando la seduta a 3.889 punti. Pessimo il(-1,74%); come pure, in discesa l'(-1,35%). Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei(-2,10%),(-1,51%) e(-1,42%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,37 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,10%.Sensibili perdite per, in calo del 2,99%.(+2,66%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,21%.In apnea, che arretra del 5,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,88%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,52%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 11,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 202K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,7%; preced. 4,5%).